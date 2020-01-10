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Москва вошла в топ-5 лучших городов мира для жизни

15:02
  • пятница
  • 10 января 2020

В лидерах также Лондон и Нью-Йорк

Москва вошла в пятёрку лучших городов мира для жизни по мнению экспертов международной консалтинговой компании Resonance Consultancy. В рамках исследования аналитики оценивали города с населением более миллиона человек, передает "ТВ Центр".

Учитывался климат, уровень безопасности, места отдыха и достопримечательности, а также количество образовательных учреждений, аэропортов, ресторанов, магазинов и упоминание в соцсетях.

В лидерах также оказались Лондон, Нью-Йорк, Париж и Токио. Москва поднялась за год на одну строчку. Это стало возможным развитию маршрутной сети аэропортов и обеспеченностью музеями.

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