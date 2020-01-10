На территории Рижского грузового двора появятся сквер и пешеходная зона

Территория будет благоустроена

Новое место притяжения скоро появится буквально в пяти километрах от Кремля. На территории Рижского грузового двора вместо старых зданий возведут многофункциональный комплекс. Современный и удобный для всех. Ведь место там найдётся не только для высоток, но и для пешеходной зоны и уютного сквера.

Унылая картина – заброшенные ангары, полуразрушенные дома и даже свора бродячих собак. И всё это в пяти километрах от Кремля. До недавнего времени крупный транспортных узел - Рижский грузовой двор – потерял свою актуальность, и сегодня представляет собой промзону. Но в ближайшее время его территория начнёт меняться и скоро превратится в благоустроенный и функциональный район, передает "ТВ Центр".

"Предполагается создание 450-500 тысяч квадратных метров площади офисной недвижимости, и порядка 200 тысяч метров жилой недвижимости. Общая площадь застройки, которая сейчас предполагается на этот участок, это примерно 20 гектаров на территории бывшего рижского грузового двора", - рассказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Андрей Старков.

За право застройки площадей бывшего рижского грузового двора боролись самые крупные строительные компании мира. Победителем конкурса стало японское архитектурное бюро, проект которого максимально раскрывает идею интеграции в городское пространство. Помимо офисов и квартир, на территории появятся гостиница, детский сад, медицинский центр, торговые площади и парк.

Новые квартиры в большей степени будут распределены между сотрудниками компании "РЖД", которая и является главным инициатором застройки этих территорий. Проект еще не утверждён, но, по предварительным оценкам, он обойдется примерно в 50–100 миллиардов рублей. Строительство планируется начать в следующем году и продлится оно от трёх до семи лет. Причём, "Российские железные дороги" не планируют вкладывать сюда ни свои средства, ни деньги из бюджета. Идея будет реализована исключительно за счёт привлечения частных инвестиций.

"На сегодняшний день эти территории в какой-то степени являются ограничением для города. Территории, которые сегодня немножко выключены из жизни города. И вот мы видим, как может пространство жить, интегрироваться в городскую ткань", - говорит заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Кристина Ишханова.

По словам главного архитектора Москвы, новый квартал станет отражением будущего. Во время строительства будут применяться инновационные технологии и современные архитектурные стили, которые гармонично впишутся в городскую среду. Кроме того, появятся новые улицы, и будет организована удобная транспортная сеть.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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