"Грузовой каркас" введут на юге и юго-западе Москвы с 1 февраля

Найти адреса всех улиц можно на сайте мэрии

Новые правила проезда грузовиков начнут действовать в двух округах Москвы уже с 1 февраля. Об этом в пятницу сообщили в Центре организации дорожного движения.

В Южном и Юго-Западном округах столицы введут так называемый грузовой каркас. Это список улиц, по которым разрешается движение транспорта массой более двух с половиной тонн. Они расположены вдали от жилых районов и образовательных учреждений, передает "ТВ Центр".

Чтобы попасть в жилую зону, водителям грузовиков нужно будет предъявить документы, подтверждающие обоснованность въезда. Найти адреса всех улиц можно на сайте мэрии Москвы. Отметим, грузовой каркас действует на севере и востоке города уже несколько лет. Количество грузовиков в жилых зонах сократилось на 22 процента. По опросам, 90 процентов жителей эту систему одобряют.

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