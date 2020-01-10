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Момент нападения на салон сотовой связи в Москве попал на видео

15:15
  • пятница
  • 10 января 2020

Грабитель задержан

В Москве арестован подозреваемый в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда мужчина угрожает сотрудникам оружием и требует деньги, а забрав наличность, скрывается, передает "ТВ Центр".

Задержанным оказался неоднократно судимый 45-летний житель столицы. На допросе мужчина признался в совершении как минимум шести подобных преступлений. Кроме того, злоумышленник  уточнил, что в двух случаях даже пришлось стрелять. Сами нападения тщательно готовились.

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Нападение на салон сотовой связи
Нападение на салон сотовой связи
Нападение на салон сотовой связи
Нападение на салон сотовой связи
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