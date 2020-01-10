Момент нападения на салон сотовой связи в Москве попал на видео

Грабитель задержан

В Москве арестован подозреваемый в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда мужчина угрожает сотрудникам оружием и требует деньги, а забрав наличность, скрывается, передает "ТВ Центр".

Задержанным оказался неоднократно судимый 45-летний житель столицы. На допросе мужчина признался в совершении как минимум шести подобных преступлений. Кроме того, злоумышленник уточнил, что в двух случаях даже пришлось стрелять. Сами нападения тщательно готовились.

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