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В Московском зоопарке принимают нераспроданные елки

15:19
  • пятница
  • 10 января 2020

Хвойные деревья являются хорошим подарком обитателям зоопарка

Ёлка для тигра. Московский зоопарк принимает хвою, которую не успели продать за новогодние праздники, и предлагает её животным. На десерт.

В елях и соснах много полезных компонентов, так что зимой это очень полезное лакомство. Ламы по витаминам точно соскучились . А хищники - например, леопард или амурский тигр - любят точить о стволы когти, передает "ТВ Центр".

За первую неделю нового года в вольеры принесли более полутора тысяч ёлок. Правда, такие подарки принимают только от самих продавцов. Просто на деревьях, украшавших дома горожан, могут остаться частички мишуры и игрушек. А это для животных уже опасно.

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