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США выдвинули сенсационную версию крушения украинского самолета в Иране

13:03
  • пятница
  • 10 января 2020

И в ней фигурирует зенитно-ракетный комплекс

Самолет "Международных линий Украины" в Иране был сбит двумя ракетами российского производства. Такую версию трагедии, разыгравшейся возле аэропорта Имама Хомейни, озвучил американский телеканал CNN со ссылкой на спецслужбы США.
Крушение украинского Boeing 737 в Иране. Главное

"Украинский самолет, рухнувший 8 января, был сбит Ираном при помощи двух российских ракет класса "земля-воздух". США считают, что Иран сбил самолет случайно", – говорится в сообщении CNN.

Ранее появилась информация о том, что Boeing 737 был сбит лишь одной ракетой ЗРК "Тор", купленного Ираном у России. Версии о ракете не исключил и президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, украинский лидер призвал западные страны предоставить доказательства.

По данным CNN, разведка США не стала сразу публиковать эти данные, спецслужбы решили за сутки проверить эту версию. Источник телеканала рассказал, что перед тем, как сбить лайнер, иранский радар опознал его как потенциальную мишень. Эксперты в США считают, что военные могли выпустить ракеты по гражданскому самолету по ошибке.

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Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
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