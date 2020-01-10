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Оформить соцобслуживание на дому можно в центрах госуслуг Москвы

15:12
  • пятница
  • 10 января 2020

Эта услуга очень востребована

Оформить соцобслуживание на дому стало проще. С пятницы столичные МФЦ начали принимать заявления, причём в любом отделении, сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники офисов изучат документы, сделают необходимые межведомственные запросы. Затем к заявителю придёт социальный инспектор и определит, какие именно услуги необходимо оказывать на дому. Решение примут в течение десяти рабочих дней.

Ежегодно за такой помощью обращаются около 30 тысяч москвичей, но ранее эта услуга была доступна лишь в центрах социального обслуживания.

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