Москвичей оставили без лунного затмения

Надежда все же есть

Очередное лунное затмение москвичи, скорее всего, не увидят. Спутник Земли скроют облака, сообщили в московском метеобюро.

Полутеневое лунное затмение в ночь с 10 на 11 января можно будет наблюдать на всей территории России. Но главное условие, конечно – ясная погода. А вот с этим в столице как раз проблемы: небо над Москвой закрыли облака. Хотя просветы в облачности, возможно, и появятся.

"Очень мала вероятность того, что просветы будут именно во время лунного затмения, которое начнется около 20:00", - цитирует РИА Новости главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Метеоролог отметила, что затмение - редкое явление. И если москвичам все же удастся его увидеть, то это будет просто чудо под Старый Новый год.

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