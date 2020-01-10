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Россиянам объяснили, как безопасно пользоваться мобильным телефоном

14:18
  • пятница
  • 10 января 2020

Длительность разговора – не более 2 минут

Правила пользования мобильным телефоном разъяснили россиянам специалисты Роспотребнадзора. Длительность разговора не должна превышать 2 минут, а перерывов между звонками – не менее 15 минут.
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Эксперты отмечают, что гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха. Хотя и здесь пользователя подстерегают опасности. Дети зачастую увлекаются отправкой СМС или встроенными играми. При этом регулярное и длительное напряжение на растущие кисть и пальцы может вызывать различные нарушения костей и суставов. Кроме того, серьезная нагрузка на глаза может вызвать проблемы со зрением.

Трубку мобильного телефона при разговоре надо держать на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально. А подносить трубку к уху лучше после ответа на том конце - в момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности.

Рекомендуется ограничить контакты с гаджетом. Эксперты не советуют класть телефон рядом с собой во время сна. Также не стоит постоянно держать мобильник при себе - в кармане брюк или куртки. Лучше носить телефон в сумке.

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