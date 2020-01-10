"Вот это круто!" Четвертая свадьба Реввы вызвала шквал восторга

Возлюбленные обменялись клятвами на берегу моря

Шоумен Александр Ревва и его супруга Анжелика, которые женаты с 2007 года, провели свадебную церемонию на Мальдивах.

У Александра и Анжелики есть давняя традиция. Время от времени они воспроизводят свадебный ритуал, произнося клятву любви и верности. В этот раз супруги "поженились" на одном из Мальдивских островов. Музыканты с барабанами, белоснежные одежды, стол на пляже - пара основательно подготовилась к церемонии. Судя по опубликованным в Instagram кадрам, она получилась трогательной и красивой.

"Я стала твоей женой... уже в четвертый раз", - написала в соцсети Анжелика Ревва, опубликовав фото с мужем и дочками. Ревва выложил у себя в сториз видео, на котором он забавно танцует под барабаны. "Брачный танец жениха", - подписал ролик шоумен.

Друзья и поклонники пары ожидаемо не поскупились на комплименты. Многие пары наверняка захотят перенять у них такую романтическую традицию.

- Отличная традиция, думаю, эмоций хоть отбавляй, счастья вам!

- Какие же вы красивые!

- Любовь родителей друг к другу - самая ценная инвестиция в детей.

- Как классно!

- Вот это круто! Нужно в год несколько раз так жениться - на Мальдивах, на Сейшелах - чтобы не скучно было!

- Сыночка вам не хватает.

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