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47-летний солист группы "140 ударов в минуту" упал на улице и умер

14:25
  • пятница
  • 10 января 2020

Врачи не смогли спасти артиста

Юрий Абрамов, солист группы "140 ударов в минуту", скончался 9 января. О смерти артиста сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" другой участник группы, Сергей Конев.
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Как сообщил Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на коллег Абрамова, музыкант пошел в магазин, поскользнулся и упал. По данным СМИ, артиста нашли на улице, его госпитализировали с переохлаждением. Юрий Абрамов был помещен в реанимацию, позже его прооперировали. Однако спасти музыканта не удалось.

Группу "140 ударов в минуту" основал в 1999 году Сергей Конев. Юрий Абрамов был в ней бэк-вокалистом. В начале 2000-х годов композиция коллектива "Тополя" была одной из самых популярных. Абрамов покинул группу в 2002 году.

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