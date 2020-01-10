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Бочкарева призналась в хранении кокаина

14:32
  • пятница
  • 10 января 2020

Актриса попросила прекратить уголовное преследование

Российская актриса Наталья Бочкарева, обвиняемая в незаконном хранении наркотических средств, полностью признала свою вину.

Она попросила прекратить уголовное преследование и назначить ей судебный штраф. Следствие пошло ей навстречу, так как артистка ранее не была судима, характеризуется положительно, а преступление относится к категории небольшой тяжести, пишет ТАСС.

В сентябре 2019 года Наталью Бочкареву задержали с наркотиками сотрудники дорожной полиции. Их привлекло не совсем адекватное поведение актрисы. Во время осмотра у нее в нижнем белье нашли пакет с белым порошком.

Актрису отпустили под подписку о невыезде, возбудив уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств".

Позже мировой суд в Москве лишил актрису водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование.

Накануне следствие попросило Преображенский районный суд Москвы прекратить уголовное преследование и оштрафовать актрису.

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