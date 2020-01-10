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Известный актер умер в 27 лет после долгой болезни

14:50
  • пятница
  • 10 января 2020

У артиста были большие планы на 2020 год

Австралийский актер и музыкант Гарри Хейнс, известный по роли в сериале "Американская история ужасов", умер на 28-ом году жизни.

Об этом сообщила его мать Джейн Бэдлер, знаменитая американская певица. Хейнса не стало 7 января, долгое время он боролся с психическим расстройством и наркотической зависимостью. Точную причину смерти Бэдлер не озвучила.

"Яркая искра его жизни сияла слишком мало... Гарри, я буду скучать по тебе каждый день моей жизни", - написала мать в своем Instagram.

Хейнс строил большие планы на 2020 год, в последнем посте в социальных сетях он поздравил подписчиков с новым годом и призвал наслаждаться каждым моментом жизни.

Кроме "Американской истории ужасов", Хейнс снялся в сериалах "ОА" и "Подлый Пит", занимался музыкой и модельным бизнесом.

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