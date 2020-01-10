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Самая популярная диета оказалась опасной для здоровья

14:55
  • пятница
  • 10 января 2020

Последователи рискуют заработать диабет и болезни сердца

Популярные диеты оказались не так безопасны, как принято считать. Исследователи проанализировали эффективность предлагаемых методов для снижения веса, их простоту и влияние на развитие заболеваний
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Как выяснили медики, самой опасной для здоровья оказалась кетогенная диета. Это потребление большого количества жирных продуктов – и из рациона исключаются крупы, фрукты и некоторые овощи. Однако врачи напоминают, что важную для жизни энергию организм получает как раз из углеводных продуктов. Если их недостаточно, то начинается расщепление жировой ткани, в результате происходит отравление организма продуктами распада жира.

Последователи такой диеты рискуют заработать болезни сердца и сосудов, сахарный диабет. Они испытывают постоянное чувство сонливости, ломоту в мышцах, нарушается мыслительная деятельность, возможны приступы агрессии и подозрительности.

Рекомендуют медики средиземноморскую диету. Она содержит клетчатку, богатые полифенолами растительные продукты, рыбу и дары моря, оливковое масло. Но главное для тех, кто решил избавиться от лишнего веса, подчеркивают врачи – физическая активность, пишет "Российская газета".

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