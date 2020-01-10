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Орбакайте научила 7-летнюю дочь краситься

16:59
  • пятница
  • 10 января 2020

Звезда показала домашнее видео

Певица Кристина Орбакайте выложила в Instagram видео, на котором она учит свою дочку краситься. Семилетней Клаве разрешают пользоваться косметикой, но знаменитая мама следит за тем, чтобы малышка не теряла чувства меры.  
Роскошная жизнь Кристины Орбакайте. Фото

В комнате Орбакайте стоит детский столик с зеркалом, за которым раньше сидела Клава. Сейчас девочке семь лет, и она уже красится перед зеркалом матери. На опубликованном видео заслуженная артистка России просит дочку не наносить на глаза слишком много теней. 

"Только там не перебарщивай. Клав, сильно не крась! Это сильно, это красный! У тебя будут как будто воспаленные глаза. Смотри, как будто ты плакала!" - говорит Орбакайте с легким раздражением. Улыбчивая Клава старается с мамой не спорить, хотя у нее есть свое мнение относительно яркости макияжа. 

Поклонникам Кристины Орбакайте понравилось видео, на котором звезда предстала в домашней обстановке, да еще и в носочках. Им понравились дружеские отношения мамы с дочерью. Многие вспомнили, как недавно Кристину Орбакайте красила ее мама - народная артистка СССР Алла Пугачева. Два эти видео демонстрируют неразрывную связь поколений. 

- Мама Алла несколько постов назад просто молча сама накрасила свою девочку. Чтобы снять всяческое поле для конфликтов, - пишут в соцсети. 

- Замечательные девчонки!

- С мамы пример берет, умница. 

- Ути, какие красотки! Юный визажист!

- Это так мило и так трогательно. За носочки вообще отдельный респект. 

- Все повторяется... 

Напомним, в 1991 году Кристина Орбакайте родила сына Никиту от певца Владимира Преснякова, с которым она много лет встречалась. В 1998 году артистка подарила сына Дени своему первому мужу - Руслану Байсарову. В 2012 году она родила дочку Клаву в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. 

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