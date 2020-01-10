Путин назвал дату запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

Президент призвал максимально чутко откликаться на запросы жителей полуострова

Полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту откроют с 1 июля. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Как передает ТАСС, на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя глава государства объявил, что железнодорожные перевозки товаров по Крымскому мосту будут осуществляться в регулярном режиме с 1 июля.

Во время совещания Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан. Нужно максимально чутко откликаться на запросы жителей полуострова и заниматься дальнейшим повышением качества жизни, заявил президент.

"Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты", - сказал он. Путин отметил, что речь идет не только о курортных и туристических зонах.

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