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Вашингтон передал Киеву "важную информацию" по крушению самолета в Иране

15:31
  • пятница
  • 10 января 2020

Данные обработают украинские специалисты

Киев получил от Вашингтона важные данные по крушению самолета в Иране. Как сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, данные передали ему и президенту Незалежной Владимиру Зеленскому представители США, в  том числе американский посол Кристина Квин.
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"Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", — написал Пристайко на своей странице в Twitter.

Лайнер "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января, через несколько минут после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Из девяти членов экипажа и 167 пассажиров никто не выжил. В числе пассажиров, в основном, граждане Ирана и Канады.

Власти Канады, Великобритании и США заявили о возможном попадании в самолет ракеты. В Киеве также не исключают такой причины аварии. Иранское руководство эту версию категорически опровергает.

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Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
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