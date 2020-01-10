Вашингтон передал Киеву "важную информацию" по крушению самолета в Иране

Данные обработают украинские специалисты

Киев получил от Вашингтона важные данные по крушению самолета в Иране. Как сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, данные передали ему и президенту Незалежной Владимиру Зеленскому представители США, в том числе американский посол Кристина Квин.

"Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", — написал Пристайко на своей странице в Twitter.

Лайнер "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января, через несколько минут после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Из девяти членов экипажа и 167 пассажиров никто не выжил. В числе пассажиров, в основном, граждане Ирана и Канады.

Власти Канады, Великобритании и США заявили о возможном попадании в самолет ракеты. В Киеве также не исключают такой причины аварии. Иранское руководство эту версию категорически опровергает.

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