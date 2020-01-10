Женщина очнулась во время собственных похорон

Она перепугала всех родственников

В Индии женщина, которую посчитали умершей, очнулась во время своих похорон.

Инцидент произошел в штате Карнатака. Малату Чаугули госпитализировали 8 января с высокой температурой, а через несколько часов она потеряла сознание. Медики попытались ее реанимировать, однако их действия не дали результата. Пациентку признали умершей.

Родственники организовали похороны. По индийской традиции, покойника сжигают на костре. Однако за мгновение до этого Чаугули подала признаки жизни и открыла глаза. Родственники испытали одновременно и испуг, и радость.

Как оказалось, женщина не умерла, а впала в кому, уточняет "Газета.Ru".

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