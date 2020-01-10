Москва вернула Киеву ноту по поводу поездки Путина в Крым

Причин рассматривать протест в МИДе не нашли

МИД России не нашел оснований для рассмотрения ноты протеста, предъявленной по поводу поездки президента Владимира путина в Крым. Документ вернулся в Киев. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, это не первая бумага, которую возвращают украинской стороне.

"Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста. Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации", - подчеркнули в МИДе.

Владимир Путин 9 января наблюдал за совместными учениями Черноморского и Северного флотов у крымского побережья. Корабли выполнили стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В маневрах участвовали более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов.

МИД России призвал украинскую сторону признать, наконец, очевидное: Крым и Севастополь принадлежат Российской Федерации, передает РИА Новости.

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