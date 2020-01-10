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"Там кровища шла!" Шепелев напугал сына Фриске

16:09
  • пятница
  • 10 января 2020

Платон запомнит это надолго

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о необычном подарке, который он сделал своему шестилетнему сыну Платону. 
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В прошлом году сын Жанны Фриске интересовался рыцарями. Шепелев заказал на его день рождения выступление двух актеров. Мужчины были закованы в латы, причем один из них появился перед зрителями верхом на коне. 

"Они лупили друг друга настоящими мечами. Там прямо летели искры. Они так разошлись, и один другому вообще чуть не отрубил палец. Там кровища шла!" - рассказал Шепелев на видео в Instagram. 

Сцена боя напугала Платона, пишет eg.ru. Увидев лицо сына, телеведущий понял, что переборщил с подарком. 

Шоумен спросил поклонников, дарят ли они детям шикарные подарки. Многие поделились своими историями и похвалили Шепелева за то, что он радует ребенка. 

- Очень круто! Необычно! Ребенок запомнит надолго!

- Я балую! Загоняя себя в рассрочку... Но это того стоит.

- Дима какой ты молодец! Респект.

- Самые дорогие подарки в новогоднюю ночь. Потому что ребенок должен верить в чудеса и находить под елкой то, о чем давно мечтал.

- А когда еще их баловать, если не в детстве? Пусть верят в чудеса подольше.

Напомним, Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. Недавно телеведущий объявил, что он встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой осталась дочь Лада от предыдущих отношений. По слухам, в скором времени пара планирует пожениться. 

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