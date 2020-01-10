Киркоров решил вернуть выставленную на торги квартиру

А вместе с ней - кофеварку и духовку

Российский певец Филипп Киркоров решил обжаловать решение суда, который постановил продать его ипотечную квартиру.

Документы поступили в Таганский районный суд Москвы, передает агентство городских новостей "Москва".

В свое время Киркоров взял квартиру в ипотеку и исправно выплачивал долг латвийскому ABLV Bank. Однако два года назад банк лопнул, и финансовая организация попросила переводить деньги на другие счета. Адвокат Киркорова заявил, что намерен дожидаться постановления суда, чтобы стало понятно, куда именно нужно переводить деньги.

В декабре 2019 года суд постановил взыскать с артиста 779 тысяч евро и выставил его квартиру на торги из-за накопившихся долгов по ипотеке. Стартовая цена - 193 миллиона рублей. Жилище уйдет вместе с бытовой техникой: четырьмя кондиционерами, духовым шкафом и кофемашиной.

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