ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский генерал получил условный срок по делу о хищении зарплат

16:35
  • пятница
  • 10 января 2020

Сергея Чваркова приговорили к трем годам колонии условно

Военный суд приговорил условно к трем годам колонии бывшего заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС России по научной работе генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, признав его виновным в хищении 4,3 миллиона рублей у подчиненных.

"Признать Чваркова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года без штрафа. Считать назначенное наказание условным, установить испытательный срок на два года", - огласил приговор судья Константин Репета.

Судебное решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции Верховного суда. "Конечно, обжалую", - сообщил генерал ТАСС. "Никаких доказательств вины нашего подзащитного обвинением не было представлено", - отметил адвокат Павел Лапшов.

В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Чваркова к 4,5 годам колонии общего режима, оштрафовать на 450 тысяч рублей и лишить воинского звания.

По версии следствия, на посту замначальника Военной академии Генштаба по научной работе Чварков похитил у семи подчиненных зарплату на 4,3 миллиона рублей.

Защита генерала отмечала, что военачальника "сделали крайним". По мнению адвокатов, нет никаких оперативных данных, показаний свидетелей и экспертиз, которые свидетельствовали о причастности Чваркова к распределению финансовых средств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сергей Чварков
Сергей Чварков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.