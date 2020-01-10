Российский генерал получил условный срок по делу о хищении зарплат

Сергея Чваркова приговорили к трем годам колонии условно

Военный суд приговорил условно к трем годам колонии бывшего заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС России по научной работе генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, признав его виновным в хищении 4,3 миллиона рублей у подчиненных.

"Признать Чваркова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года без штрафа. Считать назначенное наказание условным, установить испытательный срок на два года", - огласил приговор судья Константин Репета.

Судебное решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции Верховного суда. "Конечно, обжалую", - сообщил генерал ТАСС. "Никаких доказательств вины нашего подзащитного обвинением не было представлено", - отметил адвокат Павел Лапшов.

В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Чваркова к 4,5 годам колонии общего режима, оштрафовать на 450 тысяч рублей и лишить воинского звания.

По версии следствия, на посту замначальника Военной академии Генштаба по научной работе Чварков похитил у семи подчиненных зарплату на 4,3 миллиона рублей.

Защита генерала отмечала, что военачальника "сделали крайним". По мнению адвокатов, нет никаких оперативных данных, показаний свидетелей и экспертиз, которые свидетельствовали о причастности Чваркова к распределению финансовых средств.

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