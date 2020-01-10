Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан

Многими вопросами на полуострове вообще никогда не занимались

Регулярное грузовое железнодорожное сообщение через Крымский мост откроется 1 июля. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя в Ялте заявил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Президент отметил, что базовые условия для прогресса во всех сферах жизни полуострова созданы. Это - Крымский мост, аэропорт ,федеральные трассы, энергетические и газовые сети. Промышленное производство в Крыму за несколько лет выросло почти вдвое, а в Севастополе - в 2,5 раза. Оборот розничной торговли в республике увеличился на 12 процентов, а в Севастополе - почти на 30.

За прошедший год объем туристического потока вырос более чем на 9 процентов. Крым посетили 7 миллионов 430 тысяч человек. При этом 57 процентов из них прибыли на полуостров по Крымскому мосту. Владимир Путин подчеркнул: опираясь на эту базу, нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие, передовые стандарты.

"Сделано много, но ещё не всё. Ещё нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался. Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую, социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты. Нужно максимально четко понимать запросы людей, для того чтобы чутко откликаться на эти запросы, быстрее принимать соответствующие решения, давно назревшие проблемы надо решать", - заявил Путин.

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