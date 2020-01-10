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Медведев предложил повсеместно запретить никотиновые смеси

18:15
  • пятница
  • 10 января 2020

Запрет может распространиться на страны ЕАЭС

Усиление контроля за оборотом никотинсодержащей продукции обсудил на встрече Дмитрий Медведев с руководителем МВД Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Глава правительства поинтересовался, как исполняется его поручение о принятии мер против незаконного распространения так называемого "снюса" - конфет и жвачек с содержанием никотина. Владимир Колокольцев рассказал, что по факту незаконного оборота некурительных смесей уже возбуждено 13 уголовных дел. Ведомство провело 23 тысячи проверок и только за минувшие выходные установило четыреста интернет-сайтов, которые торгуют подобной продукцией.

В свою очередь Анна Попова доложила Дмитрию Медведеву о результатах исследований опасных конфет. Она рассказала, что один леденец может содержать количество никотина равное целой пачке сигарет. Глава правительства поручил от имени России обратиться в коллегию ЕАЭС с предложением о полном запрете снюса.

"Нужно провести работу для того, чтобы от имени России пошла инициатива в евразийскую коллегию, если нужно, мы это и на совете глав правительств рассмотрим. И просто этот продукт запретить, причем на территории всего Евразийского союза. У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить", - заявил Медведев.

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