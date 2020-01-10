Крушение украинского Boeing в Иране обросло слухами

Политики и СМИ спекулируют на тему трагедии

Иран назвал обвинения в причастности к крушению украинского Boeing психологической манипуляцией Вашингтона. С таким заявлением выступили в правительстве исламской республики. Мнение о том, что лайнер был сбит, всё чаще звучит от западных официальных лиц. Американские СМИ, ссылаясь на неназванные источники, сообщают, что спутники США зафиксировали тепловой след сразу от двух иранских ракет. Между тем, расследование катастрофы пока еще в самом начале. Комиссия только приступает к работе с бортовыми самописцами.

На кадрах, которые распространили иранские СМИ, бортовые самописцы разбившегося украинского Boeing. Черные ящики вскроют и приступят к расшифровке записей. Это может занять несколько месяцев. Самописцы повреждены. Если иранские специалисты не справятся, то готовы прибегнуть к помощи иностранных коллег из России, Канады, Украины и Франции.

"Истина должна быть установлена в абсолютно прозрачных условиях, и к этому должны стремиться иранские власти. Они уже дали понять, что готовы к сотрудничеству. Франция готова предоставить своих специалистов", - сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Расследование трагедии Тегеран намерен сделать максимально прозрачным, предоставив доступ всем заинтересованным сторонам. Делегация Киева работает на месте. Вскоре ожидается прибытие экспертов из Оттавы. Приглашение получили и специалисты компании Boeing. Процесс расследования не обещает быть быстрым, а потому международная организация гражданской авиации призывает не прибегать к спекуляциям относительно возможных причин происшествия. В промежуточном докладе описаны лишь обстоятельства этой авиакатастрофы: "Как только самолёт поднялся на высоту 8000 футов, он сразу пропал с радаров, а вскоре начал разрушаться. При этом пилот не сообщал о нештатной ситуации на борту. По данным очевидцев, борт загорелся ещё в небе".

Версий семь. Экспертам предстоит проверить каждую. Оттава и Лондон, ссылаясь на данные своих разведок, заявляют, что самолет мог быть сбит иранской ракетой. В том числе и не преднамеренно. А ведь незадолго до этого утверждали, что основная версия - техническая неисправность. Но стоило Дональду Трампу обронить фразу о том, что "кто-то мог совершить ошибку", как тут же посыпались заявления из Канады и Великобритании. Иран в очередной раз отверг все обвинения.

"Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолет не попадала. Самолет более полутора минут горел во время полета, пилоты решили вернуться. Причин, почему пилоты не смогли связаться, может быть много", - сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Эксперты отмечают, что в случае попадания ракеты самолет бы разрушился в воздухе, а его обломки разлетелись на много километров. Все это предстоит изучить специальной комиссии. Секретарь СНБО Украины встретился с послами из Канады, Великобритании и Швеции. А американцы передали президенту Зеленскому некие важные сведения.

"Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтверждённой. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, Киев призывает всех международных партнёров, прежде всего США, Канаду и Великобританию, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - написал в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский.

Впрочем, нашлись и те, кто даже начала работы этой комиссии не стал дожидаться, а уже сделал свои выводы. CNN утверждает, что иранских ракет было две. The New York Times публикует видео, на котором якобы момент попадания ракеты в украинский самолет. Установить место съемки журналистам помогли в том числе "здания с характерной архитектурой".

"Не хотелось бы говорить о влиянии желтой прессы, но мы всегда должны иметь это ввиду. Что всегда в погоне за сенсацией многие журналисты начинают вбрасывать всякие замысловатые версии. Не располагая абсолютно никакими объективными данными, они начинают какими-то слухами питаться, догадками", - прокомментировал доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Вокруг трагедии - много спекуляций и домыслов. Объективная картина станет понятна только после тщательного расследования, в котором, похоже, заинтересован только Иран. К диппредставительству страны в Москве несут цветы, в книге памяти - слова поддержки родным и близким погибших.

Матвей Шестаков, Анна Пешехонова, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"