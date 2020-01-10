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Задержан студент МГИМО, избивший сына Жванецкого

17:04
  • пятница
  • 10 января 2020

Институт потребовал объяснений от хулиганов

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье подозреваемого в избиении и ограблении сына сатирика Михаила Жванецкого – Дмитрия.

Как сообщает ТАСС, в нападении принимали участие студенты МГИМО, которые приехали учиться в Россию из Казахстана. Один из них пока находится в статусе свидетеля, в отношении второго возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

МГИМО узнал о произошедшем из публикации в Telegram. Администрация ВУЗа намерена вызвать хулиганов для объяснения.

Инцидент произошел возле ресторана грузинской кухни на Минской улице 8 января. Злоумышленники избили 24-летнего Дмитрия Жванецкого, а затем отобрали наличку, часы и скрылись.

Жванецкий-младший получил рваную рану губы и полости рта. По факту избиения он подал заявление в полицию.

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