Тимошенко сравнила жизнь на Украине с юмористическим шоу

Зеленский не знает другого стиля общения

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сравнила жизнь в стране с юмористическим шоу от студии "Квартал 95".

В этом, по мнению политика, виноват президент Владимир Зеленский, ранее руководивший студией. Он заставляет жить страну в режиме юмора, поскольку не "понимает и не знает другого языка".

"У людей не хватает на элементарное в жизни. И в это время переводить все в стеб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи, которые делаются в стране, недопустимо. И мне жаль, что украинский президент опустился до таких шуток", - заметила Тимошенко.

Ранее Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" переходит в оппозицию из-за рассматриваемого в Верховной раде законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель, который внесли в парламент депутаты партии "Слуга народа".

Зеленский объяснил слова Тимошенко тем, что у нее существует давняя традиция: раз в пять лет уходить в оппозицию к действующему главе государства, имитируя заботу о народе.

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