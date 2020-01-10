Путин обсудил Ливию с президентом Египта

Лидеры двух стран поговорили по телефону

Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии.

"Выражено мнение о необходимости наращивания международных усилий в целях разрешения кризиса в Ливии мирными средствами, путем содействия налаживанию политического диалога между сторонами конфликта", - сообщили в Кремле.

Кроме того, речь шла об обстановке в Сирии и в районе Персидского залива, а также о двусторонних отношениях.

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