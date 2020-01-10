ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меган Маркл нашла деньги на жизнь в Канаде

18:30
  • пятница
  • 10 января 2020

Принц Гарри и маленький Арчи голодать не будут

Герцогиня Сассекская Меган Маркл после отказа от королевского финансирования намерена наладить сотрудничество с люксовыми модными брендами, чтобы обеспечить себе и своей семье достойную жизнь в Канаде.

Жена принца Гарри имеет связи с ведущими фэшн-лейблами, которые хотели бы с ней работать. На данный момент ведутся переговоры с Givenchy, пишет Daily Mail. Стоимость некоторых их сделок может достигать миллионов фунтов. Глядя на такие контракты, можно с уверенностью сказать, что маленький Арчи не познает лишений.

Ранее стало известно, что Маркл улетела из Великобритании в Канаду без мужа. Принц Гарри остался на родине, чтобы урегулировать кризис, возникший после того, как герцоги Сассекские отказались от полномочий старших членов королевской семьи и от всех финансовых привилегий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меган Маркл
Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.