Меган Маркл нашла деньги на жизнь в Канаде

Принц Гарри и маленький Арчи голодать не будут

Герцогиня Сассекская Меган Маркл после отказа от королевского финансирования намерена наладить сотрудничество с люксовыми модными брендами, чтобы обеспечить себе и своей семье достойную жизнь в Канаде.

Жена принца Гарри имеет связи с ведущими фэшн-лейблами, которые хотели бы с ней работать. На данный момент ведутся переговоры с Givenchy, пишет Daily Mail. Стоимость некоторых их сделок может достигать миллионов фунтов. Глядя на такие контракты, можно с уверенностью сказать, что маленький Арчи не познает лишений.

Ранее стало известно, что Маркл улетела из Великобритании в Канаду без мужа. Принц Гарри остался на родине, чтобы урегулировать кризис, возникший после того, как герцоги Сассекские отказались от полномочий старших членов королевской семьи и от всех финансовых привилегий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"