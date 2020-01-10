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Автобус с детьми разбился в Пермском крае (видео)

18:55
  • пятница
  • 10 января 2020

В результате ДТП пострадали 12 человек

МЧС опубликовало видео с места аварии в Пермском крае, где автобус с детской спортивной командой столкнулся с несколькими автомобилями.

По уточненным данным, в результате происшествия пострадали 12 человек, среди них шестеро детей. Ранее сообщалось, что травмы получили девять человек.

Автобус и шесть автомобилей столкнулись днем в пятницу на Краснокамской объездной дороге (часть федеральной трассы М-7 "Волга"), передает "Интерфакс". В автобусе находились 36 пассажиров, в том числе участники спортивной команды в возрасте 10-11 лет.

Предварительно, водитель Lada Granta стал обгонять большегруз, а водитель двигавшейся по встречной полосе фуры, чтобы избежать столкновения, начал торможение, из-за чего прицеп вынесло на дорогу.

Дети возвращались из города Чайковский, где на спортивной базе "Раздолье" прошли сборы по рукопашному бою.

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