Скончался символ Московского зоопарка – подозрительный манул

Кота любили за забавную реакцию на смену погоды

В Московском зоопарке большая утрата – на 11-м году жизни скончался манул, дикая кошка.

На протяжении последнего года животное страдало от онкологии – у него диагностировали злокачественную опухоль слизистой носа. Врачи делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние кота, но терапия давала лишь временный эффект.

Одного из символов зоопарка не стало 3 января, передает РИА Новости. Тем не менее, он прожил достаточно долгую жизнь. В природе манулы обычно не живут дольше 5 лет из-за слабого иммунитета и восприимчивости к инфекциям.

В зоопарке отметили, что манулы являются очень скрытными и подозрительными животными. Посетителям необходимо запасаться терпением, чтобы увидеть этих кошек. Кроме того, манулы обладают необычными повадками, а также особой грацией. Московский манул умилял россиян своей забавной реакцией на смену погоды.

Видео: манул из Московского зоопарка доволен приходом весны

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