ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скончался символ Московского зоопарка – подозрительный манул

19:16
  • пятница
  • 10 января 2020

Кота любили за забавную реакцию на смену погоды

В Московском зоопарке большая утрата – на 11-м году жизни скончался манул, дикая кошка.

Манул из Московского зоопарка не верит в приход весны
Манул в Московском зоопарке удивился "снегопаду века"

На протяжении последнего года животное страдало от онкологии – у него диагностировали злокачественную опухоль слизистой носа. Врачи делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние кота, но терапия давала лишь временный эффект.

Одного из символов зоопарка не стало 3 января, передает РИА Новости. Тем не менее, он прожил достаточно долгую жизнь. В природе манулы обычно не живут дольше 5 лет из-за слабого иммунитета и восприимчивости к инфекциям.

В зоопарке отметили, что манулы являются очень скрытными и подозрительными животными. Посетителям необходимо запасаться терпением, чтобы увидеть этих кошек. Кроме того, манулы обладают необычными повадками, а также особой грацией. Московский манул умилял россиян своей забавной реакцией на смену погоды.

Видео: манул из Московского зоопарка доволен приходом весны

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Манул
Манул
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.