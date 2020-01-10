Лукашенко ввел налог на транзит нефти через Белоруссию

Власти создадут фонд для ликвидации последствий в случае аварии на нефтепроводе

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

В пресс-службе лидера уточнили, что в случае аварии на магистральном нефтепроводе эти деньги используют для устранения ее последствий. Для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.

С 1 января 2020 года российские компании прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Переговоров президента России Владимира Путина с Лукашенко в ближайшее время не запланировано, сообщили в пятницу в Кремле.

Накануне Лукашенко заявил, что нашел нефть дешевле, чем в России.

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