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Опасное сближение кораблей США и России попало на видео

19:39
  • пятница
  • 10 января 2020

Американские ВМС назвали эти действия провокационными

Российский военный корабль подошел к американскому эсминцу Farragut в Аравийском море на 60 метров.

Инцидент произошел 9 января в северной части акватории. Американские СМИ назвали действия нашего корабля "небезопасными и провокационными", передает "Интерфакс".

"Российский военный корабль совершил агрессивное приближение к американскому эсминцу Farragut, когда он проводил плановые действия на севере Аравийского моря", - заявил телеканал CNN со ссылкой на заявление американских ВМС.

Farragut входит в состав авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. Перед эсминцем стоит задача перехватывать корабли, приближающиеся к "Трумену".

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