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В Петербурге показали редкие виды орхидей

12:07
  • суббота
  • 11 января 2020

В городе на Неве проходит традиционная зимняя выставка

В Санкт-Петербурге расцвели орхидеи. Правда, это никак не связано с нынешней необычной зимой. Цветы распустились в оранжерее городского Ботанического сада. Там проходит крупнейшая в России выставка орхидей. Посетители могут увидеть десятки видов этих цветов, в том числе самых редких.

Редчайший миниатюрный цветок орхидеи можно разглядеть только с помощью увеличительного стекла. За свое изящество он получил название "Король эльфов". А вот запах у него такой резкий и неприятный, как будто вырос "Король эльфов" в коровнике, шутят ученые. Другой, несмотря на скромный внешний вид, еще Конфуций называл "Королем ароматов".

Из 33 тысяч видов орхидей, которые существуют на планете Земля, на выставке в Ботаническом саду Санкт-Петербурга в новогодние праздники распустились 50. И это большой успех, говорят ученые, ведь такие цветы невероятно сложны в уходе. Сотрудники оранжереи круглосуточно воссоздают влажный климат субтропиков. Для орхидей важно, чтобы вода попадала так, словно она и вправду просачивается сквозь крышу пальмовых листьев.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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Орхиди
Орхиди
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