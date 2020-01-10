"Редкая гадость": Медведев потребовал запретить конфеты с никотином

Сейчас купить их может даже школьник

Ввести полный запрет на продажу никотиносодержащих некурительных смесей на территории всего Евразийского экономического союза предложил в пятницу Дмитрий Медведев. Премьер провел встречу с главами МВД и Роспотребнадзора, на которой поручил подготовить соответствующие документы. Речь идет о снюсе - конфетах и жвачках, содержащих никотин.

Яркая надпись на английском гласит - "счастливый". Более мелким шрифтом - табака в составе нет. А это значит счастливым, всего рублей за триста, может стать даже школьник. Вот и учебное заведение буквально через дорогу. И если сигареты подросткам никто не продаст, то баночку с яркой этикеткой - без проблем.

- Мы из управления по контролю за оборотом наркотиков. У нас есть оперативные сведения о том, что под видом табачных изделий продаются вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту.

Это, конечно, не прямая обязанность наркополицейских, но у Роспотребнадзора сил охватить всю страну просто не хватит. Когда в России началась борьба с курением, появились снюсы - влажный табак, который клали под губу. Когда и он попал под запрет как небезопасный для здоровья, на рынок под уже известными брендами вышли бестабачные смеси в виде порошков, конфет или леденцов. Вкусных и очень вредных.

"Это никотиносодержащие продукты, которые по сути являются пищевыми продуктами - редкая гадость. Это леденцы, насколько я понимаю, другие смеси довольно привлекательные по вкусу. А самое главное, что они очень быстро создают привыкание к никотину и подсаживают детей по сути, которые используют это", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Никотиновую зависимость такие леденцы могут вызвать практически мгновенно. В том числе у подростков. Потому что содержание опасного вещества в них в разы больше, чем даже в обычных сигаретах. При этом совершенно спокойно яркие баночки с синтетическим содержимым продавались в табачных магазинах и крупных продуктовых торговых сетях благодаря пробелам в законодательстве.

"Мы обратились в коллегию Евразийского союза. Получили подтверждение нашей правоты, что это должно быть отнесено к пищевым продуктам и на этом основании потребовали в торговых точках наличие документов, подтверждающих безопасность. Таких документов нет и в правовом поле их в принципе не может быть", - заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

В новогодние каникулы только Роспотребнадзор по всей стране провёл более 44 тысяч проверок. Изъято около миллиона единиц подобной никотиносодержащей продукции. Параллельно работала полиция, о чем премьер-министру тоже доложили.

"Проведено 23 тысячи проверочных мероприятий в регионах Российской Федерации. Установлено только за выходные 400 сайтов. Мало того, могу сказать, 13 уголовных дел возбуждено по соответствующим статьям Уголовного кодекса по пресечению подобного рода деятельности", - рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Полицейские смогли установить сорок четыре российские компании, которые производили такую продукцию. При этом всего пять по сути были легальными и располагались по месту регистрации фирмы.

"Нам зачем такой пищевой продукт? У нас есть продукты, изъятые из гражданского оборота, которые просто не подлежат продаже. Ну, те же самые наркотики. Так вот надо просто запретить это!" – предложил Медведев.

Картина очевидна и понятна. Роспотребнадзор получил чёткие указания подготовить необходимые документы для введения запрета на подобную никотиносодержащую продукцию на территории всего евразийского союза. Но предпринимателям уже сейчас не советуют выкладывать яркий товар на прилавки. Потому что теперь это официально пищевой продукт, сертификат на который никто никогда не выдаст.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"