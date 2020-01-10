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Грабители дрезденской сокровищницы вышли на связь

22:47
  • пятница
  • 10 января 2020

Кража века произошла в ноябре прошлого года

Похитители украшений из Дрезденской галереи, возможно, попытались выйти на потенциальных покупателей. Об этом сообщило немецкое издание Bild, которое утверждает, что связь с грабителями удалось установить израильской частной охранной фирме, которая вступила с ними в переписку в "даркнете" - скрытом сегменте Интернета.

В итоге продавец сформулировал предложение: готов отдать часть похищенного - Звезду Ордена Белого Орла и Белый Дрезденский бриллиант почти в 50 карат на плечевом банте. За эти два предмета запросили девять миллионов евро. Причём только в биткоинах, так как эти платежи якобы нельзя отследить.

По данным Bild, охранную фирму возглавляет бывший глава израильской общей разведки Яаков Пери. Он якобы занялся расследованием ограбления, которое произошло 25 ноября, и сейчас передал информацию в прокуратуру Дрездена, которая ведёт официальное следствие. Однако пресс-служба прокуратуры сообщила, что ничего не знает об израильской фирме и к расследованию её не привлекала.

Видео: подробности дерзкого ограбления сокровищницы в Дрездене

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