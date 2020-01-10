Путин назвал плачевным состояние здравоохранения в Крыму

Президент раскритиковал крымских чиновников за работу

Как сделать жизнь в Крыму привлекательной не только для туристов, об этом говорили в Ялте на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова. Его провел Владимир Путин. За последние годы Крым и Севастополь совершили впечатляющий рывок, но до сих пор в ряде сфер ситуация оставляет желать лучшего.

Пять лет в родной гавани - время подводить итоги. После воссоединения с Россией на полуострове в рекордные сроки реализовали целый ряд масштабных инфраструктурных проектов, которые по сути стали фундаментом для долгосрочного развития региона.

Две электростанции полностью обеспечивают Крым и Севастополь электроэнергией. Водозаборы в Ленинском районе решили многолетнюю проблему с питьевой водой в восточной части полуострова. А новый терминал аэропорта и Крымский мост надежно и на века соединили Крым с материковой частью страны.

"Проекты дали серьёзный импульс для деловой и социальной активности, позволили повысить туристическую привлекательность региона. Создать новые рабочие места и открыть дополнительные возможности для бизнеса", - сказал Путин.

Положительный эффект уже почувствовала туристическая сфера. В этом году Крым и Севастополь посетили 7 миллионов 400 тысяч человек. Запуск железнодорожного сообщения должен увеличить эту цифру в разы. На очереди решение социально экономических вопросов.

Президент поручил властям работать над "дальнейшим повышением качества жизни простых крымчан". "Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день: ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных… Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты", – сказал российский лидер.

В планах - создание более 300 общественных пространств, а ещё ремонт на придомовых территориях. Программа развития городской среды уже в ближайшие три года должна изменить внешний облик городов Крыма до неузнаваемости. Но важно и участие местных жителей.

"Без деятельного участия жителей Республики Крым, без деятельного участия в создании комфортной городской среды собственников всех объектов недвижимости, включая пустующие земельные участки, комфортной городской среды не будет. Хотел бы призвать включиться всех жителей Республики Крым в реализацию этой программы для того, чтобы мы через три года увидели Крым в другом виде", - завил зампредседателя правительства России Дмитрий Козак.

Сделано многое, но далеко не все. Остаются проблемы с водоснабжением и водоотведением, экологические вопросы - сферы, которым в Крыму долгое время не уделяли должного внимания. Конкретных предложений президент ждёт и в области здравоохранения.

"Отрасль просто находится в плачевном состоянии. Не хватает специалистов. Здания и оборудование больниц, поликлиник изношены. Причём, вот мы говорим о таких же проблемах в масштабах страны: здесь – хуже, чем в целом по России. Не все вопросы решены и с лицензированием медицинской деятельности. В итоге сложился перекос в сторону платной медицины. Нужно устранить этот дисбаланс, гарантировать каждому жителю Крыма и Севастополя качественное бесплатное медицинское обслуживание по тем стандартам, которые приняты в стране.

Отдельная тема - развитие транспортной инфраструктуры. Строительство и ремонт дорог по темпам и качеству не должны уступать федеральным проектам. Также президент поставил задачу стабилизировать цены на продовольствие и стройматериалы.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"