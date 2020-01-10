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"Что вы, в самом деле": Петросян отреагировал на закрытие "Смехопанорамы"

20:19
  • пятница
  • 10 января 2020

ВГТРК приостановила производство юмористического шоу, "Утренней почты" и программы "Сам себе режиссер"

Автор юмористической программы "Смехопанорама" Евгений Петросян опроверг закрытие своей передачи.

Ранее стало известно, что ВГТРК приостановила производство трех легендарных передач: "Смехопанорама", "Утренней почта" и программа "Сам себе режиссер", которые выходили в эфир 26, 45 и 28 лет соответственно. Причин такого шага и сроки возобновления съемок в телерадиокомпании не уточнили.

"Речь идет о январе месяце, об утреннем блоке "России-1". Утренний блок. Сейчас идут старые фильмы, чтобы сэкономить деньги <…> Я позвонил на канал, мне объяснили так. Программа продолжает сниматься", - заявил Петросян "Газете.Ru".

Против приостановки "Смехопанорамы" выступил юморист Владимир Винокур. Ему не понятно, зачем закрывать смешное шоу, у которого много поклонников, передает РИА Новости.  

В свою очередь ведущий передачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков согласился, что формат его программы уже не соответствует духу времени, однако с трудом принял это решение холдинга.

"Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человеку, мне трудно это принять. Но я вынужден с этим согласиться", - заметил Лысенков.

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