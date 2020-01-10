Вашингтон пошел на такие меры после обстрелов американских военных объектов в Ираке

США ужесточили санкции против Ирана в связи с последними событиями в стране.

В черный список попали восемь высокопоставленных чиновников Ирана, причастных к "дестабилизирующей" деятельности на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о секретаре иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани, командующем ополчением "Басидж" бригадный генерал Голямрезе Солеймани, командире Корпуса Стражей Исламской революции Мохаммаде Реза Нагди и других.

Дополнительные ограничения также введены в отношении ряда секторов экономики Ирана. Также под санкции попадут те страны и компании, которые связаны с Тегераном в сфере строительства, текстильной промышленности, горного дела. Ограничений удастся избежать только тем, кто занимается расследованием крушения украинского самолета.

В ночь на 3 января Пентагон провел спецоперацию в аэропорту Багдада, в ходе которой был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР Ирана Касем Сулеймани. В ответ Иран 8 января атаковал две военные базы США в иракских Асаде и Эрбиле.

Утром того же дня Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек.

Украинские следователи уже получили доступ к информации, хранящейся на черных ящиках, и намерены создать международную коалицию для расследования катастрофы. Ряд западных стран утверждают, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты. Представители Ирана не согласны с этой версией.

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