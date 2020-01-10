Минобороны обвинило корабли США в нарушении правила "помехи справа"

Ведомство озвучило свою версию сближения кораблей в Аравийском море

Минобороны России опровергло опасное сближение своего корабля с эсминцем США Farragut в Аравийском море.

Именно американский корабль грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море и совершил маневр на пересечение курса, заявили в ведомстве.

Согласно конвенции 1972 года, если корабли имеют пересекающиеся курсы, то уступить дорогу должно то судно, которое имеет помеху справа. В конкретном случае, именно эсминец ВМС США находился слева и должен был пропустить российский корабль.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на заявление американских ВМС сообщил, что российский военный корабль совершил агрессивное приближение к американскому эсминцу, когда тот проводил плановые действия на севере Аравийского моря.

Опасное сближение кораблей США и России попало на видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"