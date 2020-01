Скончалась 23-летняя звезда реалити-шоу

У девушки остановилось сердце

Американскую звезду реалити-шоу "Are You The One?" ("Пожалуй ты!") Алексис Эдди нашли мертвой в доме ее матери в США.

Девушке было всего 23 года. По предварительным данным, у Эдди остановилось сердце. Правоохранители утверждают, что обстоятельства смерти не вызывают подозрений, однако тело все равно направят на токсикологическую экспертизу, пишет Fox News.

Ранее Эдди признавалась, что страдала от наркотической зависимости, но в 2019 году ей удалось побороть ее.

На шоу "Are You The One?" 10 одиноких девушек и парней пытаются построить между собой отношения в большом доме на Гавайях. Оно выходило на канале MTV. Эдди пыталась найти любовь в шестом сезоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"