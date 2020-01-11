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Иран признал уничтожение украинского Boeing

10:25
  • суббота
  • 11 января 2020

Самолёт обстреляли по ошибке

Иран на официальном уровне признал, что случайно обстрелял украинский Boeing. Министр иностранных дел Джавад Зариф на своей странице в Twitter написал, что причиной крушения самолёта "Международных авиалиний Украины" стала человеческая ошибка.
Крушение украинского Boeing в Иране обросло слухами

Тегеран сожалеет о катастрофе, приносит свои извинения и соболезнуют семьям всех жертв крушения, отметил Зариф.

Представители украинской авиакомпании уже прокомментировали признание Ирана. В Киеве заявили, что ни на секунду не сомневались в том, что действия экипажа самолёта не могли стать причиной авиакатастрофы.

Украинский Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился через две минуты после взлёта. Погибли 176 человек. Сразу после катастрофы иранские власти сообщили, что её причиной стало возгорание в двигателе.

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Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
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