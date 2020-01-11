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Совбез ООН принял важную резолюцию по Сирии

10:45
  • суббота
  • 11 января 2020

Продлено оказание гуманитарной помощи стране

Совет Безопасности ООН после трёхчасового обсуждения принял резолюцию о продлении на полгода гуманитарной помощи Сирии. Документ, внесённый Бельгией и Германией, поддержали 11 стран. Россия, Китай, Великобритания и США воздержались, сообщает "ТВ Центр".

Согласно резолюции, доставка будет осуществляться через два КПП на границе с Турцией. Погранпереходы из Ирака и Иордании задействованы не будут. Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что именно в такой редакции Москва предлагала свой проект ещё в декабре.

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