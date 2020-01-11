Зеленский сделал грозное заявление после иранского признания о самолёте

Президент озвучил требования к Тегерану

Владимир Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в гибели самолёта "Украинских авиалиний". Глава Незалежной прокомментировал заявление министра иностранных дел Джавада Зарифа.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Ещё до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину", - написал Зеленский на своей странице в Facebook. Он добавил, что Украина настаивает на полном признании вины и официальных извинений со стороны Ирана.

Также Киев ждёт полного и открытого расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Спустя четыре дня после крушения украинского Boeing 737 Иран на официальном уровне признал, что случайно сбил самолёт. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что лайнер сбили военные по ошибке. Тегеран сожалеет о катастрофе, приносит свои извинения и соболезнуют семьям всех жертв крушения, отметил глава иранской дипломатии.

Самолёт "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился через две минуты после взлёта в аэропорту Тегерана 8 января. Погибли 176 человек. Через час после катастрофы иранские власти поспешили сообщить, что причиной падения лайнера стало возгорание в двигателе.

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