Путин обсудит с Меркель кризисную ситуацию на Ближнем Востоке

Канцлер Германии летит в Москву

Обострение ситуации на Ближнем Востоке станет одной из тем переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель, хотя о встрече лидеры договорились ещё до того, как США нанесли удар по Ирану.

11 января канцлер Германии прибудет в Москву с рабочим визитом по приглашению президента России, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщает пресс-служба Кремля, на повестке также обстановка в Сирии и Ливии. Помимо этого, лидеры обсудят проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минских соглашений, которые были достигнуты на саммите в нормандском формате в декабре в Париже.

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