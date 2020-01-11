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Путин обсудит с Меркель кризисную ситуацию на Ближнем Востоке

11:16
  • суббота
  • 11 января 2020

Канцлер Германии летит в Москву

Обострение ситуации на Ближнем Востоке станет одной из тем переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель, хотя о встрече лидеры договорились ещё до того, как США нанесли удар по Ирану.
Меркель срочно летит в Москву для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке

11 января канцлер Германии прибудет в Москву с рабочим визитом по приглашению президента России, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщает пресс-служба Кремля, на повестке также обстановка в Сирии и Ливии. Помимо этого, лидеры обсудят проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минских соглашений, которые были достигнуты на саммите в нормандском формате в декабре в Париже.

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