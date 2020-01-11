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Власти Абхазии согласились на переговоры с оппозицией

11:25
  • суббота
  • 11 января 2020

Политический кризис пока не разрешён

Власти Абхазии проведут переговоры с представителями оппозиционных сил, об этом сообщили в Совете безопасности страны, отметив, что надеются на снятие горячей фазы возникшего конфликта.

Сейчас силовые структуры в Сухуми переведены на усиленный режим, протестующие уже третий день удерживают здание администрации президента, требуя отставки главы государства, сообщает "ТВ Центр".

10 января Верховный суд отменил решение Центризбиркома об итогах президентских выборов и постановил провести повторное голосование. Дата будет предложена в течение пяти дней. Оппозиция намерена добиваться, чтобы до этого момента управление страной полностью взял на себя парламент.

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