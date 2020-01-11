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Московские аэропорты массово отменяют рейсы из-за сильного снегопада

11:34
  • суббота
  • 11 января 2020

На дороги вышла уборочная техника

В московских аэропортах задержаны или отменены около 40 рейсов. Причина – сильный снегопад, обрушившийся на столичный регион. Снег идёт с ночи и продолжится до вечера 11 января.
Метель и снегопады обрушились на Россию (видео)

Высота снежного покрова в Москве достигла пяти сантиметров. Это первый сильный снегопад в сезоне 2019-20 годов. В столице объявлен повышенный, жёлтый уровень опасности из-за гололедицы.

Днём 11 января в столице ожидается от нуля до минус двух градусов, ночью похолодает до минус девяти. В понедельник, 13 января в регион придёт оттепель: столбики термометров покажут плюс четыре градуса.

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