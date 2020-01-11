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Тегеран отправит чёрные ящики со сбитого Boeing во Францию

13:50
  • суббота
  • 11 января 2020

Расшифровывать данные самописцев будут в Париже

Иран отправит записи чёрных ящиков разбившегося украинского самолёта во Францию. Там специалисты будут их восстанавливать и расшифровывать. Ранее Тегеран отказывался передавать самописцы Boeing 737 в США, где был изготовлен самолёт.
Иран признал уничтожение украинского Boeing

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" разбился через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. Самолёт летел в Киев, на его борту было 176 человек. Все они погибли.

В первые часы после катастрофы иранские власти заявляли о возгорании двигателя и потере управляемости самолёта. 11 января министр иностранных Джавад Зариф признал, что причиной крушения стала человеческая ошибка: военные случайно выстрелили по гражданскому воздушному судну.

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Самописцы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбившегося в Иране
Самописцы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбившегося в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
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