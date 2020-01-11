Тегеран отправит чёрные ящики со сбитого Boeing во Францию

Расшифровывать данные самописцев будут в Париже

Иран отправит записи чёрных ящиков разбившегося украинского самолёта во Францию. Там специалисты будут их восстанавливать и расшифровывать. Ранее Тегеран отказывался передавать самописцы Boeing 737 в США, где был изготовлен самолёт.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" разбился через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. Самолёт летел в Киев, на его борту было 176 человек. Все они погибли.

В первые часы после катастрофы иранские власти заявляли о возгорании двигателя и потере управляемости самолёта. 11 января министр иностранных Джавад Зариф признал, что причиной крушения стала человеческая ошибка: военные случайно выстрелили по гражданскому воздушному судну.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"