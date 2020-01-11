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Молодящаяся Высоцкая оголилась перед 82-летним мужем

16:07
  • суббота
  • 11 января 2020

Семейная пара отдыхает в Италии

Юлия Высоцкая оголилась перед мужем на берегах Италии. Там самая гармоничная семейная пара (так их называют поклонники) обычно проводят отпуск. На последнем фото в Instagram Высоцкой – они с Андреем Кончаловским стоят на дорожке среди деревьев и цветущих кустарников. В руках – лыжные палки: семья ведёт здоровый образ жизни и занимается скандинавской ходьбой.
"Как статуэточка": 46-летняя Высоцкая показала стройные ноги

Несмотря на ненастную погоду, Юлия оделась на улицу легко, видимо, чтобы продемонстрировать мужу и окружающим свои формы. У 46-леней актрисы – точёная фигура и стройные ноги. Высоцкая собрала сотни комплиментов в свой адрес.

Супер! Очень вдохновляюще всегда! Здорово! Спасибо за энергию радости!

Юлия. Мне так нравится ваша пара и Сами вы - это пример вдохновляющей женщины.

Вот это парочка, класс!!!! Просто загляденье!!!

Самые-самые лучшие.

Гармоничная Вы пара, нравитесь Вы мне!!!

Офффффигено клёвые!!!!!!

Режиссёр Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. Через год у них родилась дочь Мария, а в 2003 году на свет появился сын Пётр. В октябре 2013 года Мария попала в серьёзную автоаварию и длительное время находилась в коме.

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