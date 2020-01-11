Михалкова после переезда в Москву кардинально сменила имидж

Новый имидж звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой не понравился её поклонникам. Не так давно она покинула прославленный коллектив и перебралась в Москву.

Здесь первым делом Юля занялась своим лицом. И это сразу заметили подписчики её Instagram. "Нос изменила, губы передула - теперь не Юля", написали они.

Как все стараются быть сексуальными!!! Как это начинает надоедать.

Недавно Михалкова стала ведущей нового сезона детского КВН на телеканале СТС. "У меня уже пятый рабочий день. Завтра шестой! Сейчас перед записью нового юмористического шоу репетирую свой фирменный строгий и невозмутимый взгляд", - подписала Юля короткое видео у себя на страничке, которое и вызвало противоречивые чувства у поклонников.

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